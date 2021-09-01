شكرا لمتابعة خبر عن "الجدارة التنافسية في تطوير بيئة العمل" ورشة عمل برعاية الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أقيمت بدار الرعاية الإجتماعية بالدمام التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ورشة عمل تدريبية بعنوان "الجدارة التنافسية في تطوير بيئة العمل" يوم الأربعاء 24 محرم الموافق 1 سبتمبر 2021م بقاعة المحاضرات والتدريب بالدار.

وقدم الورشة المدرب / أ.حمود بن عائض العصيمي مشرف أنشطة اجتماعية بإدارة الخدمات الإجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل الذي تناول العديد من المحاور الهامة منها مواءمة الأهداف على المستوى التنظيمي والفردي ومستويات الفريق ودمجها لتحقيق أداء فعال.

كما تتضمن أهدافها بناء القدرة التنظيمية والتنفيذية الناجحة للالتزام العالي في ممارسات الإدارة, كما سلط الضوء على القاعدة الذهبية في كيفية ترسيخ العادات الجديدة , وكيف يخلق القادة العادات من خلال الحوادث والتخطيط لتطوير أداء الموظفين والمشرفين المباشرين والمدراء القياديين،والوصول الى الرضا الوظيفي في تحسين الاحتفاظ بالموظفين وماهي أفضل الممارسات في بيئة التميز التنافسية المستدامة.

في ختام الورشة قدمت إدارة الدار ممثلة في مديرها الأستاذ منصور الخالدي ونائبه الأستاذ سالم الغامدي ونائبة رئيسة القسم النسائي الأستاذة ابتسام الداؤود عن شكرهم الجزيل للمحاضر العصيمي لهذا الطرح القيم الذي يهدف من خلاله تمكين المشاركين من تبني وتطبيق الأساليب الحديثة الخاصة ببيئة التميز الناجحة بغرض رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والفعالية في العمل ورفع مهارة العاملين في المنشأة فالموظف المتميز هو الذي يبحث عن الجانب المشرق ويبحث عن الخصائص الإيجابية في نفسه والآخرين.

كما قدموا شكرهم لجميع المنسوبي الحاضرين لتفاعلهم ومداخلاتهم مع المحاضر كما خصوا بالشكر إلى منسقة الورشة الأستاذة رشا الثويني ( قسم التدريب والتطوير بالدار ) والى أعضاء وحدة العلاقات العامة والإعلام بالدار عماد الشاخوري وإبراهيم العبود لحسن الاستعداد والتنظيم.