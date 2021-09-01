شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محامي يوضح فوائد نظام التكاليف القضائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المحامي، ماجد قاروب، أن نظام التكاليف القضائية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، سيساهم في جودة إجراءات الدعاوى القضائية والحد من القضايا الكيدية والصورية.

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وشدد على ضرورة عدم إساءة استخدام الحقوق المتعلقة بتقديم بلاغ للشرطة أو اللجوء للنيابة العامة والمحاكم كنوع من أنواع الوسائل التي يلجأ لها البعض للضغط على الآخرين وتخويفهم، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن البعض يتوجه للمحكمة من أجل المطالبة بحقوقه لكنه يفاجئ بوجود بلاغ ضده من أجل إجباره على التنازل في المحكمة أو الضغط النفسي عليه.

وشدد على ضرورة معاقبة من يقدم شكاوى كيدية، مؤكدًا أن ذلك سيحد من القضايا والبلاغات الكيدية التي يقوم بها البعض.