استشاري نفسي: المملكة مستهدفة من بعض الجماعات الخارجية لتدمير الشباب السعودي

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور إبراهيم الخضير، استشاري الطب النفسي، اليوم الأربعاء، إن المملكة مستهدفة في موضوع المخدرات من بعض الجماعات الخارجية لتدمير الشباب السعودي.

وأشار الخضير خلال لقائه مع برنامج «نشرة النهار»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إلى أن هناك ملايين من حبوب الكبتاجون تهرب للمملكة من سوريا ولبنان، وكذلك الكوكايين ومخدر الحشيش وغيره يؤكد استهداف المملكة.

وأكد استشاري الطب النفسي أن بعض الجماعات لديهم خطط لتدمير الشباب السعودي، مشيرًا إلى أن المملكة في حاجة لبرامج توعية أكثر ومختصين يبلغون الرسالة بشكل مبسط للجميع وهذه مسؤولية كل الجهات، من بينهم وزارة الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية وهيئة الغذاء والدواء أيضًا.

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