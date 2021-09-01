13 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن 13 مدينة في المملكة، سجلت الأعلى حرارة، اليوم الأربعاء.

وقال المركز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم؛ هي القيصومة وحفر الباطن 46.8 درجة مئوية، الدمام 46.6 درجة مئوية، الرياض والخرج ورفحاء وسكاكا 45 درجة مئوية.

كما سجلت الأحساء 44.9 درجة مئوية، بريدة وعرعر 44 درجة مئوية، العلا وينبع 44 درجة مئوية، المدينة المنورة 43 درجة مئوية.

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