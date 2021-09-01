تفحص 6 إلى 8 أشخاص في الثانية.. تطوير الكاميرات الحرارية بالمسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - طورت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكاميرات الحرارية وعمليات الفرز البصري، للحفاظ على قاصدي المسجد الحرام، ومنع وصول فيروس كورونا وتفشيه في هذه البقعة الطاهرة من خلال تطبيق عددٍ من الإجراءات الاحترازية الوقائية والصحية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بن بركات السويهري، إن الرئاسة تعمل على تطوير خدماتها والرقي بها لخدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن من خلال منظومة من الخدمات، والتي منها خدمات الفرز البصري والتعقيم، وقد تم تطوير الكاميرات الحرارية ‌‏لتتناسب مع طبيعة المسجد الحرام بمسارات متعددة ومحددة، يتم رسمها من قبل المختصين لتحقيق التباعد الجسدي، أثناء عمليات الفحص وأن الكاميرات تقوم بفحص 6 إلى 8 أشخاص في الثانية الواحدة.

مؤكدا أنه بالإضافة لذلك المعدات والتقنيات الحديثة في عمليات التعقيم والتي تتكون من 11 روبورت تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي و20 جهازا بايوكير للتعقيم باستخدام البخار الجاف، 20 جهازا للتعقيم باستخدام خاصية الضباب البارد،500 مضخة تعقيم، لتعقيم الأرضيات والحواجز ومقابض الأيادي إضافة إلى 500 صبانة إلكترونية، في كافة جنبات المسجد الحرام مستخدمين يومياً أكثر من 20 ألف لتر من المعقمات التي اختيرت بعناية فائقة وجودة عالية لاستخدامها بالمسجد الحرام.

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