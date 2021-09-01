متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، إنه يمكن استخراج الهوية الوطنية للأبناء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة من العمر.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في "تويتر"، أنه يمكن استخراج الهوية الوطنية اختيارياً لمن بلغ سن 10 سنوات إلى 15 عاماً بعد موافقة ولي الأمر، بينما يكون استخراج الهوية إلزامياً لمن تجاوز سن 15 عاما من الأبناء.

وأكدت، أن المواطن يستطيع تفويض من يستلم بطاقته نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

وشددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على ضرورة تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل 180 يومًا من انتهائها، وفي حالة تجديد البطاقة بعد مرور موعد التجديد أي بعد انتهاء صلاحية البطاقة تفرض غرامة 100 ريال.

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