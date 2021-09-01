ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة بعسير.. والعقوبة تصل إلى 3 آلاف ريال

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، 5 مخالفين لنظام البيئة، وهم 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة في منطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث "الأمن البيئي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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