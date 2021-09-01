«الجوازات» تعدد مزايا «تواصل».. توفر 12 خدمة للمستفيدين

الرياض - محمد عبدالله - قالت المديرية العامة للجوازات إن خدمة "تواصل" تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأضافت الجوازات، عبر حسابها في "تويتر"، أن خدمة "تواصل"، تساهم في حل مشكلات الجوازات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة أبشر الإلكترونية وتشمل:

- الجواز السعودي وتصاريح السفر

- إجراءات هوية مقيم داخل المملكة

- خدمات التابعين والمكفولين

- إجراءات هوية مقيم خارج المملكة

- تأشيرات الخروج والعودة النهائية

- تأشيرات الزيارة

- تمديد الزيارة للأشقاء اليمنيين

- تمديد الزيارة للأشقاء السوريين

- نقل الخدمات

- تعديل المهن

- تحديث وتمديد الجواز

- البلاغات

وشددت الجوازات على أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه، ولن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمة المختارة.

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