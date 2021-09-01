أمانة عسير : معالجة 19 ألف بلاغ حول التشوهات البصرية

وأوضحت الأمانة أنه تمت معالجة ما يزيد 19.930بلاغا من إجمالي البلاغات الواردة، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، مما يعزز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة، مشيرة إلى أن البلاغات الواردة شملت ملاحظات على النظافة، وحواجز الحفريات، والمخلفات الصلبة، و صيانة أعمدة الإنارة، وحفر الشوارع.
و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخدمة الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق الذكي، تهدف إلى تسريع عملية الإبلاغ والمعالجة بخطوات سهلة، مما يجعل المواطن والمقيم شريكاً أساسياً في القضاء على الأشكال المختلفة للتشوه البصري، ويمكن تحميل تطبيق "بلدي" للهواتف الذكية عبر الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS .
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