السعودية | لتنمية المهارات الفنية والتفكير الناقد عند الأطفال.. «تعارفوا» يطلق ورشة «أسرتي محور فني»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

ينظم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة «أسرتي محور فني» موجهة للأطفال من سن 6 – 9 سنوات، وتهدف لاتاحة المساحة الفنية لهم ليستمتعوا من خلالها بالفن وأساليبه.

وأوضحت منفذة الورشة الأكاديمية والفنانة التشكيلية، الدكتورة منى بنت علي الحمود، أن فعاليات الورشة ستنطلق يوم السبت 27 محرم الموافق للرابع من شهر سبتمبر المقبل، حيث تقام في المركز كل يوم سبت من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة عصرا ولمدة 6 أسابيع.

وقالت «الحمود» إن ورشة «أسرتي محور فني» تركز على تنمية مهارات الأطفال الفنية ومهارات التفكير العلمي والناقد والإبداعي وتشجيعهم على التذوق الفني والحوار، بالإضافة لإكسابهم المعارف الفنية وأساليب الفنون، مؤكدًة أن محاورها تتضمن شرح مضامين الفنون والجمال والإبداع وأهمية الفنون للأطفال وخصائص النمو الفني لدى الطفل العادي من 6 إلى 9 سنوات، كما أن الورشة تجيب على عدة استفهامات متعلقة بالجوانب الفنية منها توضيح العناصر التي تستدعي موهبة الطفل وبيان متى تكون الفنون خبرة غير مشبعة أو غير ممتعة للطفل، كما سيتعرف الأطفال المشاركون على مستويات الرسم والاعتقادات الخاطئة عن الفن التشيكيلي وتأثير ذلك على نفوسهم.

تعارفوا يطلق ورشة “أسرتي محور فني”

يذكر أن مركز تعارفوا قام بعقد لقاء للأهالي أوضحت فيه الدكتورة منى الحمود أهمية الفنون وخصائصها وفلسفتها، مؤكدة أن الرسم بدأ قبل الكتابة وأن الرسوم البدائية كانت سجلًا تاريخيًا حفل برصد النشاط الإنساني، وأن أجمل الأعمال الفنية هي التي تحاول تقلد رسوم الأطفال، وأن رسوم الأطفال هي انعكاس لنموهم وأنها تعد مظهرًا من مظاهر اللعب.

هذا ولقد لقي طرح الدكتورة منى الحمود إعجابًا شديدًا من الحاضرين للقاء، والإشادة بموهبتها الفنية والأكاديمية، وهذا من جوانب تميز مركز تعارفوا، حيث يحرص المركز على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات الأسرة والخدمة الاجتماعية ومجالات المعرفة الإنسانية.

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