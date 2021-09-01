قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة رابعة بالأجواء اليمنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن القوات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية.

التحالف يدمر منصة إطلاق الطائرات المسيرة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن نشر يوم أمس لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرتين المسيرة والتي حاولت استهداف المسافرين المدنيين بمطار أبها الدولي صباح أمس الثلاثاء.

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