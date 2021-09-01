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الأمن البيئي يوقف 5 أشخاص أشعلوا النار بأماكن ممنوعة في منتزه السودة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

الأمن البيئي يوقف 5 أشخاص أشعلوا النار بأماكن ممنوعة في منتزه السودة

الغرامة تصل 3000 ريال لكل مخالفة

متابعات الخليج 365 - واس

أوقفت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة، وهم (4) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة في منطقة عسير.

جهود الأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الأمن البيئي
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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