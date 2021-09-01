الخارجية الفرنسية: ندين بكل حزم هجمات ميليشيات الحوثي على مطار أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدانت فرنسا العدوان الحوثي الذي وقع يوم أمس على مطار أبها بعد استهدافه بطائرتين مسيرتين مفخختين ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.

وبحسب قناة العربية، قالت الخارجية الفرنسية إنها تدين بكل حزم هجمات ميليشيات الحوثي على مطار أبها مجددة دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها السعودية لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

استهداف مطار أبها

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، صرح يوم أمس في أنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين في مطار أبها الدولي، صباح يوم الثلاثاء، (31 أغسطس 2021م) عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة) ما تسبب في حدوث 8 إصابات واحدة منها لمواطن سعودي و7 لمقيمين أجانب.

إدانات دولية

وتوالت الإدانات الدولية من كافة دول العالم التي استنكرت العدوان الحوثي وعبرت عن تضامنها مع المملكة وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها.



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