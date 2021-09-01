، محافظ سراة عبيدة يطلع على مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية ،

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زار محافظ سراة عبيدة، مسفر بن حامد آل محضي، اليوم، إدارة التعليم؛ حيث كان في استقباله: مدير التعليم د. حسن العلكمي، ومساعدوه، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.
بدأ المحافظ جولته التفقدية من مكتب مدير التعليم، وشاهد عرضًا عن مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية، واستمع لشرح من مدير التعليم عما تُقدمه الإدارة من برامج ومشروعات تطويرية تتوافق مع مُستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
ثم كرّم المحافظ مجموعةً من الطلاب الحاصلين على جوائز من وزارة التعليم، واستمرّ في زيارته التفقدية؛ حيث أجرى جولات ميدانية لعدد من الأقسام والإدارات المختلفة، واستمع لشرح عن مهام وأعمال كل قسم وإدارة من مديري ورؤساء هذه الأقسام والإدارات.
وأكّد "آل محضي"، خلال جولته بين الأقسام والإدارات، أن هُناك جهودًا مُميزة تبذلها إدارة التعليم لإنجاح العملية التعليمية، لاسيما في ظلّ الظروف الراهنة والاستثنائية لجائحة كورونا.
وأشاد بالتجهيزات والمبادرات النوعية التي تقدّمها إدارة التعليم، خصوصًا مع العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة.
وفي ختام زيارته قدّم "آل محضي" شكره وتقديره لمدير التعليم وفريق العمل معه، مُثمنًا الجهود التي تُبذل من قبل إدارة التعليم، وبالدعم السخيّ غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبما يُحقق الأهداف المنشودة لتطوير وتجويد العملية التعليمية وَفْق مُستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م، متمنيًا للجميع التوفيق.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 06:39 PM
ويكرّم مجموعة من الطلاب الحاصلين على جوائز الوزارةمحافظ سراة عبيدة يطلع على مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية
زار محافظ سراة عبيدة، مسفر بن حامد آل محضي، اليوم، إدارة التعليم؛ حيث كان في استقباله: مدير التعليم د. حسن العلكمي، ومساعدوه، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية.
بدأ المحافظ جولته التفقدية من مكتب مدير التعليم، وشاهد عرضًا عن مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية، واستمع لشرح من مدير التعليم عما تُقدمه الإدارة من برامج ومشروعات تطويرية تتوافق مع مُستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
ثم كرّم المحافظ مجموعةً من الطلاب الحاصلين على جوائز من وزارة التعليم، واستمرّ في زيارته التفقدية؛ حيث أجرى جولات ميدانية لعدد من الأقسام والإدارات المختلفة، واستمع لشرح عن مهام وأعمال كل قسم وإدارة من مديري ورؤساء هذه الأقسام والإدارات.
وأكّد "آل محضي"، خلال جولته بين الأقسام والإدارات، أن هُناك جهودًا مُميزة تبذلها إدارة التعليم لإنجاح العملية التعليمية، لاسيما في ظلّ الظروف الراهنة والاستثنائية لجائحة كورونا.
وأشاد بالتجهيزات والمبادرات النوعية التي تقدّمها إدارة التعليم، خصوصًا مع العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة.
وفي ختام زيارته قدّم "آل محضي" شكره وتقديره لمدير التعليم وفريق العمل معه، مُثمنًا الجهود التي تُبذل من قبل إدارة التعليم، وبالدعم السخيّ غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبما يُحقق الأهداف المنشودة لتطوير وتجويد العملية التعليمية وَفْق مُستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م، متمنيًا للجميع التوفيق.
، محافظ سراة عبيدة يطلع على مُنجزات إدارة التعليم والخُطط التطويرية ،
المصدر : الخليج 365
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