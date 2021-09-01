، بالفيديو .. "طالبان" تنظم استعراضًا عسكريًّا كبيرًا في قندهار ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمّ سيارات مدرعة "همفي" وأخرى دفع رباعي مصفحة

نظّمت حركة طالبان، اليوم "الأربعاء"، استعراضًا عسكريًّا كبيرًا في قندهار؛ احتفالًا بالانسحاب الأميركي من أفغانستان.

وعرضت "طالبان" في مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المركبات المدرعة الأميركية التي استولت عليها، بالإضافة إلى أسلحة جديدة خلّفتها القوات الأفغانية.

ولوّح مقاتلون على متن سيارات مدرعة من طراز همفي، وسيارات دفع رباعي مصفحة، بأعلام "طالبان البيضاء".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن المركبات بدت في حالة شبه مثالية وكأنها جديدة.

ونظمت "طالبان" عرضًا جويًّا بمروحية من طراز "بلاك هوك"، استولت عليها مؤخرًا، حلّقت بالقرب من المسلحين على طول الطريق، بينما كانت تحمل أيضًا علم "طالبان" الأبيض.