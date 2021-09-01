محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير مكتب فرع وزارة المالية بمحافظة صامطة سابقًاَ علي بن يحيى قوفشي. نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 06:25 PM وفاة "علي قوفشي" وفاة "علي قوفشي" انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير مكتب فرع وزارة المالية بمحافظة صامطة سابقًاَ علي بن يحيى قوفشي. نسأل الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمات المفتاحية ، وفاة "علي قوفشي" ،

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