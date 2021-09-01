، رالي حائل الدولي يعود بحُلة جديد في موسم 2021.. تضاريس جغرافية صعبة بمشاركة أبطال العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأمير خالد بن سلطان: نسخة هذا العام مختلفة و4 أيام من المنافسات والتحديات

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تنظيم النسخة الجديدة من رالي حائل الدولي، والذي سيقام على مدار 4 أيام مشكلاً الجولة السابعة والختامية لكأس العالم لراليات الكروس كانتري - الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" لموسم 2021، والذي يقام ما بين 6 و11 من شهر ديسمبر.

وكان رالي حائل قد أُدرج للمرة الأولى على روزنامة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" العام الماضي، حيث أُقيم على مدار جولتين أسدلتا الستار على موسم 2020 من بطولة العالم للراليات. وشهد رالي العام الماضي منافسات محتدمة تبدّلت خلالها مراكز الصدارة مراراً بين ألمع الأبطال العالميين أمثال كارلوس ساينز وناصر العطية وستيفان بيتيرهانسل ويزيد الراجحي وكثيرين غيرهم من نجوم عالم الراليات الصحراوية.

وبات رالي حائل الدولي محطةً أساسية لجميع السائقين وفرقهم لوضع اللمسات الأخيرة على استعداداتهم واختبار آلياتهم والتحديثات التي أدخلوها عليها خلال الموسم، للتأكد من جاهزيتها لمشقة رالي داكار السعودية 2022، إضافة إلى المنافسة على الفوز بلقب الرالي العريق.

وبالمناسبة قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية: "يسرني أن أرحب مرة جديدة بأبطال العالم في رالي حائل الذي بات محطةً أساسية على الرزنامة الدولية للسائقين في مختلف الفئات. كما أن نسخة هذا العام تختلف عن العام الماضي بحيث يضمّ رالي حائل هذه السنة فئة الشاحنات ويقام على مدى أربعة أيام متواصلة لزيادة التحدي للسائقين".

وأضاف سموه: "سيكون المسار مليئاً بالتحديات التي تفرضها طبيعة منطقة حائل وتضاريسها المتنوّعة، ونحن نتطلّع لإضافة نجاحٍ جديدٍ بسواعد الشابات والشباب السعوديين الذين اكتسبوا خبرة إقامة مثل هذه الفعاليات العالمية، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من مولاي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظ الله، ثم من سمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وثقة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة وتماشياً مع رؤية 2030، حيث نواصل سوياً رحلة التميّز في استضافة الفعاليات العالمية".

ويُنتظر أن تصل طواقم الفرق وعتادها إلى حائل مطلع شهر ديسمبر المُقبل، على أن تخضع الآليات المشاركة للفحص الفني والمعاينة التقنية.

وتستمر المنافسات لمدة أربعة أيام متتالية، تشكّل تحدياً للسائقين وآلياتهم على حدٍّ سواء، يجتازون خلالها 4 مراحل ويعبرون مسارات صحراوية وتضاريس جغرافية قاسية في إمارة منطقة حائل، تصل مسافتها إلى ما يُقارب الـ 1200 كلم.

وسيكون باب التسجيل للرالي مفتوحاً في وقتٍ قريبٍ لمختلف المنافسين في 5 فئات وهي فئة السيارات "تي 1 وتي 2" وفئة المركبات الخفيفة "تي 3 وتي 4" إضافة إلى أنضمام فئة الشاحنات "تي 5" إلى الرالي الدولي هذه السنة.

ويُشرف على الرالي لجنة مُنظمة على رأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وتضمّ نخبة الكوادر السعودية من ذوي الخبرة الواسعة في تنظيم مثل هذه الأحداث في المملكة.

ويُقام رالي حائل 2021 بتنظيمٍ وتعاون بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة، وتحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود أمير حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، نائب أمير منطقة حائل.