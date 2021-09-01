محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الأولى. وستبدأ أولى المباريات عند الساعة 4:00 عصراً وستجمع بين الخليج والوحدة على صالة الأول في سيهات، وتستكمل باقي المباريات عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيلعب الأهلي على صالته في جدة مع المحيط، ويستضيف الصفا على صالته بصفوى نظيره القارة، وسيلتقي مضر مع الابتسام على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويحل الهدى ضيفاً على حامل القب "النور" بصالته في سنابس.

5 مباريات في انطلاق دوري ناشئين اليد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-01 تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الأولى. وستبدأ أولى المباريات عند الساعة 4:00 عصراً وستجمع بين الخليج والوحدة على صالة الأول في سيهات، وتستكمل باقي المباريات عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيلعب الأهلي على صالته في جدة مع المحيط، ويستضيف الصفا على صالته بصفوى نظيره القارة، وسيلتقي مضر مع الابتسام على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويحل الهدى ضيفاً على حامل القب "النور" بصالته في سنابس. 01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 04:36 PM تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الأولى. وستبدأ أولى المباريات عند الساعة 4:00 عصراً وستجمع بين الخليج والوحدة على صالة الأول في سيهات، وتستكمل باقي المباريات عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيلعب الأهلي على صالته في جدة مع المحيط، ويستضيف الصفا على صالته بصفوى نظيره القارة، وسيلتقي مضر مع الابتسام على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويحل الهدى ضيفاً على حامل القب "النور" بصالته في سنابس.

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المصدر : الخليج 365

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