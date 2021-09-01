استشاري: المملكة مستهدفة في موضوع المخدرات من بعض الجماعات لتدمير الشباب "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري الطب النفسي الدكتور إبراهيم الخضير، إن المملكة مستهدفة في موضوع المخدرات من بعض الجماعات لتدمير الشباب السعودي.

وأشار إبراهيم الخضير إلى أن المخدرات تشمل "الكبتاجون والكوكايين والحشيش والهيروين"، لافتا:"بعض الجماعات لديها خطة لتدمير الشباب السعودي".

وأوضح:"نحن بحاجة إلى برامج توعية أكبر وأشخاص مختصين لتبليغ الرسالة بشكل مبسط"، مبينا:"كل الجهات مسؤولة عن الحملات التوعوية مثل إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الغذاء والدواء".

وتابع استشاري الطب النفسي:"كل الجهات التي لها علاقة المخدرات مسؤولة عن التوعية".