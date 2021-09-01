شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. لحظة وصول طائرة المساعدات السعودية المحملة بالأكسجين الطبي إلى تونس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تونس (صدى):

وصلت طائرة المساعدات الطبية السعودية إلى تونس وهي محملة بالدفعة الأولى من الأكسجين الطبي للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي.

وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها المملكة إلى تونس لتقديم المساعدات الطبية، فيما أوضح سفير المملكة لدى تونس، عبدالعزيز صقر، أن طائرة المساعدات تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي.

وأكد أن المساعدات السعودية مستمرة خلال الأيام القادمة، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.