شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": التبديل بين لقاحات كورونا في المملكة آمنة وفعالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة آمنة وفعّالة؛ وتؤدي إلى استجابة مناعية أكبر وتساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وأوضحت "الصحة" أن آلية التبديل بين لقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات و تستخدم منذ عام 1990 م.

وذكرت الوزارة أنه يسمح بالتبديل للفئة من 12-18 وللبالغين "استرازينيكاو فايزر" و"استرازينيكا و موديرنا" و "فايزر وموديرنا".

التبديل آمن بين اللقاحات بحسب النوع و الفئة العمرية حيث يؤدي لاستجابة مناعية أكبر ويساعد في مكافحة المتحورات ويساعد في منع مقاومة الجسم للقاح.