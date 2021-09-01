شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مجلس الشعب التابع للنظام السوري : رغيف خبز للرجل ونصفه للمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دمشق (صدى):

أثار تصريح رئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري، حمودة صباغ، عن رغيف الخبز، موجة من الغضب بين السوريين.

وقال رئيس مجلس الشعب وفقًا للتصريح المنسوب إليه : رغيف خبز للرجل ونصفه للمرأة في سوريا، لذا ربطة خبرز واحدة تكفي كل يوم".

واعتبره العديد من السوريين انه تصريح وقح وأن الحكومة تسخر من حاجة المواطنين بدلا من تأمين احتياجاتهم وفقا لقناة "الحدث".

ودفع ذلك مجلس الشعب التابع للنظام السوري، إلى نفي التصريح مشيرًا إلى أنه غير صحيح وعار من الصحة وأن صباغ لم يُدلي بأي تصريحات.