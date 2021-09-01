شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الأمر بالمعروف بالجوف تبدأ بتفعيل خطتها مع بداية العام الدراسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف بتطبيق خطته الميدانية مع بداية العام الدراسي لهذا العام ١٤٤٣هـ وذلك بتمركز الدوريات الميدانية والتوعوية في محيط مدارس البنين والبنات والجامعات والكليات حيث شملت كافة هيئات المحافظات والمراكز التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف.

كما أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي بأن العمل يسير وفق ما هو مُعد له من تنظيم يساهم في بذل المزيد من الجهد بالعمل الميداني والتوعوي لتحقيق تطلعات حكومة خادم الشريفين .