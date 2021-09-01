بالأرقام.. «الأرصاد » يعلن درجات حرارة مصايف المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أجواء المصايف (درجات الحرارة العظمى) لهذا اليوم هي السودة 18 درجة مئوية، النماص 21 درجة مئوية، الشفا 22 درجة مئوية.

كما سجلت بللحمر 23 درجة مئوية، الباحة والهدا وتنومة 24 درجة مئوية، بلجرشي 25 درجة مئوية، أبها 28 درجة مئوية، الطائف 30 درجة مئوية.

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