وزارة الصحة: انخفاض حالات كورونا الحرجة.. والنشطة تسجل 2931

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 867 حالة، فيما سجلت 2931 حالة نشطة.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و301 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 544634، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 533151، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8552 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء انخفاضًا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 907 حالات، بينما تم تسجيل 3054 حالة نشطة.

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