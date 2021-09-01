«الصحة» تكشف آلية التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، آلية التبديل بين لقاحات كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة (فايزر – أسترازنيكا – موديرنا).

وأكدت وزارة الصحة، أن آلية التبديل بين لقاحات مطورة بتقنيات مختلفة ليست جديدة في علم تطوير اللقاحات وتستخدم منذ عام 1990.

وأشارت إلى أن التبديل آمن وفعّال ويؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وأكدت أنه يسمح بالتبديل للفئة من 12 – 18 عامًا بين لقاحي فايزر وموديرنا، فيما سيسمح بالتبديل للبالغين بين أسترازنيكا وفايزر، وأسترازينيكا وموديرنا، وفايزر وموديرنا.

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