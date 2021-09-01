أخبار السعودية اليوم.. إشادة بقرار «منع الجوالات بالمدارس».. وأعراض «الاحتراق الوظيفي»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء؛ حيث غادرت طائرة تحمل مساعدات طبية إلى دولة، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى التفاصيل:

مغادرة طائرة مساعدات لتونس

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد – 19) وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

إشادة بقرار «منع الجوالات بالمدارس»

دشن مستخدمو موقع «تويتر» هاشتاق «منع الجوالات بالمدارس»، وذلك بعد قرار وزارة التعليم، بمنع استخدام الجوالات المدارس بعد بداية العام الدراسي بعدة أيام، وأعرب العديد من أولياء الأمور، عن تقبلهم قرار وزارة التعليم بمنع الجوالات بالمدارس، مشيرين إلى أن القرار يحافظ على الطلاب والطالبات.

إجراءات تقييم درجات المواد الدراسية للابتدائية

أعلنت وزارة التعليم اعتماد إجراءات تقييم وتوزيع درجات المواد الدراسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفقًا للائحة تقويم الطالب للعام الدراسي الجديد، وبيّنت أن الصفين الأول والثاني الابتدائي يشهدان تقييم المواد شفهيًا طوال العام الدراسي، بينما يتم تقييم الطلاب في الصفين الثالث والرابع شفهيًا في مادتي القرآن الكريم والتجويد فقط.

إضافة 6 مهن من برنامج الفحص المهني

كشف برنامج الفحص المهني عن بدء المرحلة الثانية من خطة الإلزام لفحص العمالة في أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية، وذلك للمنشآت الكبيرة التي يعمل بها من 500 إلى 2999 عامل، اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إضافة 6 تخصصات جديدة للتحقق من امتلاك العاملين فيها للمهارات اللازمة.

الصحة تحذر من مخاطر حساسية القمح

نبهت وزارة الصحة من المخاطر والمضاعفات الصحية الشديدة الناجمة عن حساسية القمح لمن يعانون من الحساسية ضد الجلوتين، موضحة أن حساسية القمح عبارة عن مرض مناعي يستدعي عدم تناول الجلوتين في الطعام؛ لأنه يؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة، والغلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير.

الأرصاد: أمطار بمنطقتي عسير والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، موضحًا أن الحالة تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى الساعة الـ8 مساءً.

أعراض نفسية وجسدية لـ«الاحتراق الوظيفي»

حددت هيئة الصحة العامة «وقاية» 8 أعراض لـ«الاحتراق الوظيفي» منقسمة إلى جسدية وأخرى عاطفية ونفسية، موضحة أن الاحتراق الوظيفي هو نوع خاص من الإجهاد المرتبط بالعمل، يعاني فيه الإنسان من الإرهاق الجسدي أو العاطفي، وينتج عنه إحساس بانخفاض الإنجاز وفقدان الهوية الشخصية.

بدء تنفيذ قرار توطين الوظائف التعليمية

يبدأ اليوم الأربعاء تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية، وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سلمان الراجحي، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى.

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس اليوم الأربعاء، أن يكون شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية، والمدينة المنورة، تبوك)، مشيرًا إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جيزان ،عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة).

«الأرصاد» تنبه من أتربة وأمطار رعدية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 13 محافظة في منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

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