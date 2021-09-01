«الغذاء والدواء» توضح كيفية حساب جرعة الباراسيتامول المقدمة للأطفال

الرياض - محمد عبدالله - وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة مراعاة والانتباه لجرعات الباراسيتامول والوصفات الدوائية التي تحتويها عند إعطائها للأطفال.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر موقعها الإلكتروني، كيفية وآلية قيام الأباء والأمهات باحتساب جرعة الباراسيتامول المقدمة للأطفال وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات.

وبينّت الهيئة أن ذلك يكون من خلال القيام بإدخال وزن الطفل عبر حاسبة الباراسيتامول المعدة من قبل الهيئة ويمكن الوصول من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

الباراسيتامول.. تعليمات مهمة من الغذاء والدواء

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما يتعلق بإعطاء جرعات البارسيتامول للأطفال واحتساب الجرعات المقدمة لهم مراعاة ما يلي :

- جرعة دواء الباراسيتامول تعتمد على وزن الطفل وليس على العمر.

- البارسيتمول لا يعطى للرضع الذين تقل أعمارهم عن 10 أيام دون الرجوع للمشورة الطبية.

- وصفات الباراسيتامول يتم تناولها من 4 إلى 6 ساعات، 5 مرات في اليوم كحد أقصى عند الحاجة ووفقًا لما يحدده الطبيب.

- يجب ألا تزيد جرعات وصفة الباراسيتامول على 5 مرات خلال 24 ساعة بأي حال.

- يجب ألا يتم تناول الدواء لأكثر من 5 أيام (للأطفال أكبر من سنتين) ولأكثر من 3 أيام (للرضع أقل من سنتين) دون التحدث للطبيب أو الصيدلي.

- لا تقم بإعطاء وصفات الباراسيتامول مع أي منتجات أخرى دون معرفة الطبيب.

- احرص على استخدام أداة القياس المرفقة مع العبوة ولا تستخدم ملعقة الطعام.

- احرص على أن تعطي الطفل الجرعة المحددة وفقًا للطبيب دون زيادة أو نقصان.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن أدوية الباراسيتامول تنتمي لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأدوية تستخدم كمسكنات للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافضة للحرارة، مشيرة إلى أنها تتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميل.

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