جمهورية القمر: استهداف الحوثيين مطار أبها تصعيد خطير وعمل جبان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت جمهورية القمر المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي قامت به الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي .

جزر القمر تدين استهداف مطار أبها

وقالت في بيان لوزارة الخارجية: “إن هذا التصعيد الخطير والعمل الجبان الذي يستهدف أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعد بمثابة جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، يستدعي اتخاذ الوسائل والإجراءات كافة لدرء هذه المخاطر المتكررة”.

تأييد الإجراءات السعودية

وجددت جمهورية القمر المتحدة موقفها الثابت والراسخ الداعم بقوة لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها والتدابير التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية الجبانة والتصدي لها.

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