وزير الداخلية يبحث مع سفير قبرص القضايا المشتركة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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