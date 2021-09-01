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شكرا لقرائتكم وزير الداخلية يبحث مع سفير قبرص القضايا المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.
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وزير الداخلية يبحث مع سفير قبرص القضايا المشتركة
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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