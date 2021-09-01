الصحة: اللقاحات المعتمدة بالمملكة فعّالة وآمنة والحصول على الجرعتين مهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مشددةً على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

الصحة تعلن الحالات الجديدة

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (185) حالة مؤكدة وتعافي (301) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2931) حالة منها (867) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (544634) حالة وبلغت حالات التعافي (533151) حالة , كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (8552) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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