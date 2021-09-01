، انطلاق مزاد موسم صرام تمور الأحساء بمدينة الملك عبدالله ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
انطلق اليوم مزاد موسم صرام تمور الأحساء بمدينة الملك عبدالله للتمور، بدخول 91 مركبة مُحملة بأطنان من التمور لصنفي الخلاص والشيشي، مسجّلًا في مستهل انطلاقته أعلى سعر لـ"المَنّ /240 كيلوغرامًا" من التمور لصنف الخلاص بـ32 ألف ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع 900 ريال لـ"المَن الواحد.
وأشار أمين الأحساء المهندس عصام الملا، إلى مشاركة 12 قطاعًا حكوميًّا في هذا المزاد الذي يتيح منافسة عالية هذا الموسم، لجودة الكميات ووفرتها، مؤكدًا تميز مستوى تمور الأحساء، ومنافستها محليًّا ودوليًّا.
من جانبه أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن المزاد يأتي مواكبًا لحملة الوزارة "هذا موسمها" التي تهدف إلى دعم وتسويق الإنتاج الزراعي، وتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للمنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن الأحساء تتميز بإنتاج التمور بأصنافها المختلفة، ويحظى موسم صرام التمور بشعبية كبيرة.
يُذكر أن مدينة الملك عبدالله للتمور تشهد هذا الموسم إقامة مزاد خاص بموسم الصرام وفق طابع تسلسلي في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آليات مقننة ومدروسة وسط مظلة مساحتها 30 ألف متر مربع.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 05:00 PM
دخول 91 مركبة مُحملة بأطنان من التمور لصنفي الخلاص والشيشيانطلاق مزاد موسم صرام تمور الأحساء بمدينة الملك عبدالله
انطلق اليوم مزاد موسم صرام تمور الأحساء بمدينة الملك عبدالله للتمور، بدخول 91 مركبة مُحملة بأطنان من التمور لصنفي الخلاص والشيشي، مسجّلًا في مستهل انطلاقته أعلى سعر لـ"المَنّ /240 كيلوغرامًا" من التمور لصنف الخلاص بـ32 ألف ريال، فيما بلغ متوسط سعر البيع 900 ريال لـ"المَن الواحد.
وأشار أمين الأحساء المهندس عصام الملا، إلى مشاركة 12 قطاعًا حكوميًّا في هذا المزاد الذي يتيح منافسة عالية هذا الموسم، لجودة الكميات ووفرتها، مؤكدًا تميز مستوى تمور الأحساء، ومنافستها محليًّا ودوليًّا.
من جانبه أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم الخليل، أن المزاد يأتي مواكبًا لحملة الوزارة "هذا موسمها" التي تهدف إلى دعم وتسويق الإنتاج الزراعي، وتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للمنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أن الأحساء تتميز بإنتاج التمور بأصنافها المختلفة، ويحظى موسم صرام التمور بشعبية كبيرة.
يُذكر أن مدينة الملك عبدالله للتمور تشهد هذا الموسم إقامة مزاد خاص بموسم الصرام وفق طابع تسلسلي في عملية تفويج المركبات ودخولها إلى ساحة المزاد عبر آليات مقننة ومدروسة وسط مظلة مساحتها 30 ألف متر مربع.
، انطلاق مزاد موسم صرام تمور الأحساء بمدينة الملك عبدالله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مزاد موسم صرام تمور الأحساء بمدينة الملك عبدالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.