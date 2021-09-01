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نقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة أصدرت الأسبوع الماضي ترخيصًا يسمح لها ولشركائها بمواصلة تسهيل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، بعد أن سيطرت حركة طالبان التي أدرجتها واشنطن في القائمة السوداء على البلاد.
وبيّن المسؤول أن الترخيص المحدد الصادر عن وزارة الخزانة الأربعاء الماضي، يسمح للحكومة الأميركية والمتعاقدين معها بتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين في أفغانستان، بما في ذلك توصيل الغذاء والدواء، على الرغم من العقوبات الأميركية على "طالبان".
وأضاف أن الترخيص ينتهي في أول مارس من العام المقبل 2022، وسط مخاوف من أن عقوبات واشنطن على "طالبان" قد تسرّع أزمة إنسانية تتكشف في البلاد.
وأشار المسؤول إلى أن المساعدات الإنسانية موجهة لمساعدة الشعب الأفغاني، ولن تذهب إلى "طالبان".
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 04:48 PM
"الخزانة" أصدرت ترخيصًا ينتهي مارس المقبلرغم عقوباتها على "طالبان".. أميركا ستقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان
نقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة أصدرت الأسبوع الماضي ترخيصًا يسمح لها ولشركائها بمواصلة تسهيل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، بعد أن سيطرت حركة طالبان التي أدرجتها واشنطن في القائمة السوداء على البلاد.
وبيّن المسؤول أن الترخيص المحدد الصادر عن وزارة الخزانة الأربعاء الماضي، يسمح للحكومة الأميركية والمتعاقدين معها بتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين في أفغانستان، بما في ذلك توصيل الغذاء والدواء، على الرغم من العقوبات الأميركية على "طالبان".
وأضاف أن الترخيص ينتهي في أول مارس من العام المقبل 2022، وسط مخاوف من أن عقوبات واشنطن على "طالبان" قد تسرّع أزمة إنسانية تتكشف في البلاد.
وأشار المسؤول إلى أن المساعدات الإنسانية موجهة لمساعدة الشعب الأفغاني، ولن تذهب إلى "طالبان".
، رغم عقوباتها على "طالبان".. أميركا ستقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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