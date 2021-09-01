محمد بن مسعود - الدمام - "الوهيبي" يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذته الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي.

ودعا الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الذي عرض حياة المدنيين الأبرياء والآمنين للخطر. 01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 04:42 PM "الوهيبي" يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداء الإجرامي الجبان على مطار أبها الدولي الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداء الإجرامي الجبان على مطار أبها الدولي أدانت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذته الميليشيات الإرهابية الحوثية باستهداف مطار أبها الدولي.

ودعا الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذا الإجرام الذي عرض حياة المدنيين الأبرياء والآمنين للخطر. الكلمات المفتاحية ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين الاعتداء الإجرامي الجبان على مطار أبها الدولي ،

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