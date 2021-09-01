شكرا لمتابعة خبر عن "الحج والعمرة": شراء تذاكر نقل المعتمرين "اختيارية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن شراء تذاكر خدمة النقل للعمرة والصلاة اختيارية، لافتة إلى أنه يمكن شراؤها إما عن طريق تطبيق "اعتمرنا " أو الشراء عند الوصول إلى مركز التجمع.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن الشراء من المراكز متاح عن طريق البطاقات البنكية "الشبكة" أو المبالغ النقدية "الكاش".

وأبانت أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة، من خلال تطبيق "اعتمرنا" والحجز في الموعد المراد على حسب توفر المواعيد.

ويأتي ذلك بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما".

وأكدت أن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق تطبيق "اعتمرنا" ستظهر ضمن تذاكر النقل في التطبيق، وفي حال إلغاء التذاكر غير المستخدمة تتم إعادة المبلغ للحساب، لافتة:"في ما يخص الحجوزات التي تتم عن طريق الفنادق، فإن الوزارة ليست لها صلاحية فيها".

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