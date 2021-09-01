شكرا لمتابعة خبر عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يصدر 12 مخالفة لجمع التبرعات بطرق غير نظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بالتنسيق مع الجهات المختصة 12 مخالفة خلال شهر أغسطس بحق 9 مواطنين و3 مقيمين، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.

وأكد دعمه لوجوه العمل التنموي بالطرق النظامية وعبر الجمعيات المرخصة والمنصات المعتمدة لحفظ الأمن ومنع استغلال أصحاب النفوس الضعيفة لأموال المتبرعين في الأعمال المشبوهة التي تخل بالأنظمة وتستهدف أمن الوطن، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بلائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية والتبرع بالطرق النظامية وعبر القنوات الرسمية.

يذكر أن المركز ضبط الشهر الماضي 10 مخالفات بحق 8 مواطنين ومقيمين، وذلك تأكيداً على حرصه ومتابعته لرصد المخالفات حماية للمجتمع وحفاظاً على سلامة العمل غير الربحي.