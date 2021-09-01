شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئاسة شؤون الحرمين تطلق مبادرة لتغيير خط أرقام ولوحات المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة الوكالة المساعدة للمشاريع والدراسات الهندسية في تغيير خط اللوحات والأرقام للمرافق وسور ساحات المسجد النبوي إلى الخط المديني.

وتشمل المبادرة تغيير لوحات وأرقام مرافق وسور ساحات المسجد النبوي بهدف الاسترشاد المكاني حيث ستكون الأرقام التي تبدأ من 301 لأبواب سور المسجد النبوي، أما الأرقام التي تبدأ من 201 ستكون لمرافق المسجد النبوي التي تهدف إلى وصول الزوار وقاصدي المسجد النبوي بكل يسر وسهولة.

وتسعى المبادرة إلى التيسير على زوار المسجد النبوي الشريف التعرف على مداخل ومخارج ومرافق المسجد النبوي الشريف، وفق تطلعات القيادة الرشيدة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه زوار المسجد النبوي الشريف.