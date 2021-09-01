شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح إرشادات التعامل الآمن مع المبيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة قراءة البيانات الموضحة على عبوة المبيد قبل استخدامه.

وذكرت الهيئة أنه يجب شراء العبوة الأصلية محكمة الإغلاق، والمبيد المناسب للآفة التي ترغب في مكافحتها، واشتر ماتحتاجه فقط. وتأكد من تاريخ صلاحية المبيد وأنه مسجل لدى الهيئة.

وأضافت أنه يجب قبل الاستخدام قراءة البيانات الملصقة على عبوة المبيد واتباع تعليمات الاستخدام والابتعاد عن متناول الأطفال واستخدام كمامة للأنف والفم، واستخدام قفازات مطاطية عازلة لمنع تسرب المبيد إلى اليدين.