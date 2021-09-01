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الغذاء والدواء توضح إرشادات التعامل الآمن مع المبيد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة قراءة البيانات الموضحة على عبوة المبيد قبل استخدامه.

وذكرت الهيئة أنه يجب شراء العبوة الأصلية محكمة الإغلاق، والمبيد المناسب للآفة التي ترغب في مكافحتها، واشتر ماتحتاجه فقط. وتأكد من تاريخ صلاحية المبيد وأنه مسجل لدى الهيئة.

وأضافت أنه يجب قبل الاستخدام قراءة البيانات الملصقة على عبوة المبيد واتباع تعليمات الاستخدام والابتعاد عن متناول الأطفال واستخدام كمامة للأنف والفم، واستخدام قفازات مطاطية عازلة لمنع تسرب المبيد إلى اليدين.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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