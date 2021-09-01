شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية بدعم من خريجي الكلية التقنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):

تمكنت الكلية التقنية في الجوف عبر قطاع الطاقة المتجدد من تأهيل الشباب لدعم مشروعات المنطقة.

وقال أحمد الشيخ المدير التنفيذي لمحطة سكاكا للطاقة الشمسية لقناة " الإخبارية " إنه منذ انطلاق المشروع اخذنا على عاتقنا أن يكون المشروع بأيدي شباب سعودي من خلال تدريبهم.

في حين قال ماجد العتيبي عميد الكلية التقنية بالجوف :"حرصنا على التعاون مع عدة جهات سواء حكومية أو القطاع الخاص، وقمنا بالتعاون مع محطة سكاكا بالجوف، لتدريب عدد من طلابنا".