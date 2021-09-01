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بالفيديو.. تشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية بدعم من خريجي الكلية التقنية

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الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):

تمكنت الكلية التقنية في الجوف عبر قطاع الطاقة المتجدد من تأهيل الشباب لدعم مشروعات المنطقة.

وقال أحمد الشيخ المدير التنفيذي لمحطة سكاكا للطاقة الشمسية لقناة " الإخبارية " إنه منذ انطلاق المشروع اخذنا على عاتقنا أن يكون المشروع بأيدي شباب سعودي من خلال تدريبهم.

في حين قال ماجد العتيبي عميد الكلية التقنية بالجوف :"حرصنا على التعاون مع عدة جهات سواء حكومية أو القطاع الخاص، وقمنا بالتعاون مع محطة سكاكا بالجوف، لتدريب عدد من طلابنا".

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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