شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق محطة وقود تخلط البنزين في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

أغلقت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، إحدى محطات الوقود في الأحساء، بعد ظهور نتيجة فحص البنزين، والتي أثبتت وجود خلط للبنزين؛ حيث تم استدعاء مالك المحطة للوزارة لإكمال الإجراءات النظامية.

وبلغ إجمالي المركبات التي تضررت من ذلك 10 مركبات، فيما وقفت الفرق الرقابية على المحطة بعد ورود بلاغات عن وجود خلط للبنزين، وتم أخذ عينة من البنزين وإرسالها لمختبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وإغلاق المحطة احترازياً، بحسب صحيفة "الوطن".

وبعد ظهور نتائج العينة وثبوت وجود خلط للبنزين، تم إغلاق المحطة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ لتؤكد الوزارة إلزامها المحطة المخالفة بإصلاح الأضرار التي لحقت بمركبات المستهلكين، كما أن للمستهلك الحق في طلب التعويض من المحاكم المختصة.