شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تنتقل من العمل بمشغل خياطة إلى مالكة معمل لتصميم الأزياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت مواطنة، من تحقيق حلمها في مجال الأزياء حيث انتقلت من العمل بمشغل خياطة إلى مالكة معمل لتصميم الأزياء.

وقالت المواطنة لقناة " الإخبارية " وانا صغيرة في المرحلة المتوسطة كنت أجلس مع جدتي وتعلمت منها الخياطة وأصبحت هواية عندي.

وأضافت : وقررت أن أكون خياطة زيها وأخذت دورات مكثفة في الخياطة بعد انتهاء دراستي، ووأشتغلت في مشغل ومعمل لمدة 3 سنوات.

وتابعت : واكتسبت خبرة كبيرة في الخياطة، وقررت أن افتح معمل خاص بي اتحدث منه الآن وهو ملكي منذ 8 سنوات واصبح لدي خط إنتاج ولدي شركات ومؤسسات اتعامل معهم.