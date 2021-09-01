شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أستاذ تربوي: قرار منع الجوالات في المدارس سيحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد القحطاني، أن قرار منع الجوالات في المدارس سيحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية.

وأوضح الدكتور محمد القحطاني، أن استخدام الجوال حسب ما وضح هو قرار مؤقت في الأسبوع الأول أي أسبوع التهيئة بعد انقطاع الطلاب عن المدارس لأكثر من ثلاثة فصول دراسية؛ حيث قد يكون هناك احتياج للتأكد من بعض التطبيقات الصحية للطالب ورأت الوزارة عدم استمرار العمل به لما له من جوانب سلبية.

وأشار "القحطاني" إلى إن منع استخدام الجوال في المدارس يرجع لعدة أسباب منها، تشتيت الطالب أثناء الحصة الدراسية، وانشغاله بالبرامج التي تبعده عن التحصيل التعليمي الذي هو الهدف المرجو من العودة للمدرسة، بحسب قناة "الإخبارية" .

وقال أن منع استخدام الجوالات في المدارس سيحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية، والوقوع في أخطاء ومخالفات قد لا يتوقعونها، لافتًا إلى أن منع استخدام الجوال له آثار تربوية واجتماعية وصحية على الطالب.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت أمس الثلاثاء، قراراً بمنع استخدام الجوال نهائياً داخل المدرسة، وذلك بعد إقراره بصورة مؤقتة للتهيئة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.