شكرا لمتابعة خبر عن مدير " تعليم الليث " يتفقد سير الدراسة الحضورية بمدارس مكتب ربوع العين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

قام مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، اليوم ، بعدد من الجولات الميدانية ، في عدد من المدارس التابعة لمكتب التعليم بربوع العين ، للاطمئنان على سير العملية التربوية والتعليمية ، برفقة مدير مكتب التعليم بربوع العين الأستاذ سريج بن حسين المالكي ، والمستشار الإداري الأستاذ حسن بن يتيم الهلالي .

ورحب " الحازمي " بعودة الطلاب وتمنى لهم عاماً دراسياً حافلاً بالنجاح ، كما تابع تنفيذ برامج الاستعداد وتهيئة البيئات المدرسية الملائمة ، والتزام المدارس بتحقيق الإجراءات الاحترازية والصحية التي تكفل - بإذن الله - الوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين .

وأهاب خلال لقائه بعدد من مديري المدارس والمعلمين بمدارس حقال ، والفحو ، وربوع العين ، بدورهم في إنجاح العملية التعليمية لأبنائهم ، وذلك من خلال متابعتهم ، وتوفير البيئة الصحية الآمنة لهم ، بما يعزّز نجاحهم وتميزهم الدراسي ، ويحافظ على صحتهم وسلامتهم .

ونوه الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، بجهود المدارس ومكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والمتابعة الدقيقة والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح العودة الحضورية الآمنة للطلاب والطالبات ، ومؤكداً ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي لديهم للاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

ودعا بقية الطلاب والطالبات إلى المسارعة لأخذ جرعتي لقاح كورونا للانضمام لزملائهم في بيئات تعلم مدرسية آمنة بإذن الله.

من جانب آخر زار عدد من المشاريع التعليمية الجاري تنفيذها ، واطلع على نسب الإنجاز ، وحث المقاولين على مضاعفة العمل للإنجاز في الوقت المحدد .