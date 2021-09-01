«التعليم» توضح إجراءات تقييم وتوزيع درجات المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم اعتماد إجراءات تقييم وتوزيع درجات المواد الدراسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفقًا للائحة تقويم الطالب للعام الدراسي الجديد.

وبيّنت أن الصفين الأول والثاني الابتدائي يشهدان تقييم المواد شفهيًا طوال العام الدراسي، بينما يتم تقييم الطلاب في الصفين الثالث والرابع شفهيًا في مادتي القرآن الكريم والتجويد فقط بحسب «الإخبارية».

وأضافت وزارة التعليم أن التقييم في الصفين الخامس والسادس في مادتي القرآن الكريم والتجويد شفهيًا وتحريريًا.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت المـدارس الأهليـة والعالميـة والأجنبيـة والمـدارس المطبقـة للـبرامج التعليميـة والمسـارات الدوليـة، بالاستفادة مـن المعلمين والمعلمـات لـديهم مـمـن لم تسـمـح لـهـم ظـروفهم بـالعودة للمملكـة عـن طـريـق تـقـديـم الـدروس التعليميـة والأنشطة المدرسـيـة عـن بـعـد عـبـر تلـك المنصـات الإلكترونيـة.

وأكدت في تعميم صادر عنها، ضرورة اعتمـاد المنصـات الإلكترونيـة التابعـة للـوزارة أو المنصـات الإلكترونيـة الخاصـة بتلك المدارس، لتيسير الاسـتفادة من هؤلاء المعلمين، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443 هـ.

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