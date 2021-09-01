وزارة الصحة: تسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و301 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 544634، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 533151، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8552 حالة.

حثت وزارة الصحة الجميع على التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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