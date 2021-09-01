5 خطوات من «ساما» تساعد في التخطيط المالي للتقاعد

الرياض - محمد عبدالله - وجه البنك المركزي السعودي «ساما»، 5 نصائح وإرشادات هامة تساعد في التخطيط المالي الفعال عند التقاعد.

وأوضح «ساما»، أن مرحلة التقاعد تعد من أهم المراحل التي سيمر بها أي موظف بعد قضاء سنوات طويلة من البذل والعطاء في مسيرته العملية

وبيّن البنك المركزي، أن هناك الكثير من التغيرات تطرأ على أسلوب حياة الفرد وأسرته وعلى مستوى معيشتهم، نظرا لانخفاض دخله المادي وزوال العوامل الداعمة كالمميزات المادية أو التأمين الطبي الذي توفره جهة العمل.

التخطيط للتقاعد المالي

وأشار البنك المركزي السعودي، إلى أنه يجب أن يبدأ الموظف بالاستعداد والتخطيط المالي لمرحلة التقاعد مبكرا وليس عند اقتراب سن التقاعد أو عند الرغبة في التقاعد المبكر، مشيرًا إلى أن التخطيط المبكر للتقاعد يضمن تحقيق مستوى مادي مريح يساعد على تلبية المتطلبات والاتزامات ومواجهة أي صعوبات مالية طارئة.

ووجه البنك، بعض الإرشادات والنصائح التي من شأنها مساعدة الشخص أثناء التخطيط لمرحلة التقاعد، وذلك من خلال اتباع الخطوات والإرشادات التالية:

- إعداد خطة مالية للتقاعد

- سداد الديون المستحقة

- تحديد مقدار الدخل

- برامج التأمين

- خطط الاستثما

وأضاف البنك المركزي، أنه يجب قضاء وقت كاف لتحديد الأهداف التقاعدية ووضع الخطة المالية التي تتناسب مع التطلعات والاحتياجات المالية خلال تلك الفترة، لافتًا أنه يجب الانتباه سوية ومعالجة جميع الديون المترتبة بما فيها أقساط التمويل العقاري والقروض والبطاقات الائتمانية قبل اقتراب سن التقاعد.

وأشار البنك، إلى أن التخطيط للتقاعد يعتبر من الخطط المالية طويلة الأجل، لذا يجب البحث عن طرق للحفاظ على قيمة المدخرات وزيادتها لمواجهة عامل التضخم وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه من بين هذه الطرق الاستثمار في بعض المجالات التي تدرّ أرباحا على المدى الطويل.

البنك المركزي يوجه نصائح لسداد الديون

وجه البنك المركزي السعودي «ساما»، 6 إرشادات وتعليمات ونصائح مهمة لمن يعانون من التعثر المالي لمعالجة أسباب المشكلة ومواجهتها والتغلب عليها.

ونصح البنك المركزي السعودي، المتعثرين في سداد الديون باتباع الإرشادات والنصائح المهمة التالية التي من شأنها مساعدتهم في سداد الديون وتتمثل في:

- وجود إرادة حقيقية وقوية للتخلص من الديون بسدادها.

- تجنب دفع رسوم إضافية.

- زيادة المبلغ الشهري المخصص لسداد الديون.

- لا تكتفي بسداد الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية.

- الاستعانة بمستشار مالي.

- البحث عن حلول وخدمات مصرفية مناسبة.

وحذر البنك المركزي من أنه قد يتساهل البعض في أمر البطاقات الائتمانية ولا يسددون إلا الحد الأدنى من المبلغ الذي يجب دفعه بالكامل، وبالتالي تكبدهم فائدة على تأجيل السداد ويضطرون إلى دفع الفائدة بالإضافة إلى تسديد المبلغ المتبقي في الشهر التالي.

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