تنبيهات الأرصاد: أمطار وتدنٍ في مدى الرؤية بمنطقتي عسير والباحة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وذكر أن الحالة تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبّه إلى حالة أخرى في منطقة الباحة، تضمنت أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق والقرى, والمخواة، والمندق، وبلجرشي،و الزناد، وقلوة.

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