جامعة المجمعة: سحب جداول الطلبة غير المحصنين بجرعتين.. وجميع الاختبارات حضورية

الرياض - محمد عبدالله - شددت جامعة المجمعة على كافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة بضرورة استكمال جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19).

وأعلنت في بيان لها أن العودة الحضورية للدراسة يشترط فيها الحصول على جرعتين من لقاح كورونا (كوفيد-19) لاستئناف الدراسة والدخول لمرافق الجامعة مؤكدة أن الطلبة الذين لم يستكملوا جرعتي اللقاح لن يتمكنوا من الحضور للجامعة وسيتم سحب جداول الطلبة غير المحصنين بجرعتين يوم الأحد الموافق 12/2 / 1443هـ وسيتم تعديل وضع الطالب إلى معتذر عن الدراسة للفصل الأول للعام الجامعي 1443هـ..

وتابعت: «إذا كان الطالب معفي من تلقي اللقاحات فعلية التواصل مع وزارة الصحة من خلال خدمة الاستثناء من تلقي لقاحات كورونا» مضيفة أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالغياب والحرمان على الطلبة الذين استكملوا جرعتي اللقاح مع بدء الفصل الدراسي.

وواصلت: «تسري هذه الترتيبات على جميع الدرجات العلمية (الدراسات العليا البكالوريوس، الدبلوم)، لافتة إلى أن جميع الاختبارات حضورية: (الفصلية، والنهائية والعملية) ويتم احتساب المعدل الدراسي وتقييم المقررات الدراسية وفق لائحة الدراسة والاختبارات لجامعة المجمعة».

واختتم بيان الجامعة بالتأكيد على الجميع بمتابعة وتطبيق ما يصدر من جهة الاختصاص بالجامعة بشأن الإجراءات الاحترازية.

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