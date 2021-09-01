الموارد البشرية تجدد التذكير بـ«إجازة الوفاة»: 5 أيام مدفوعة الأجر

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بإجازة الوفاة للموظفين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يستحق العامل إجازة وفاة في حال وفاة الأخت؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «إجازة الوفاة يستحق الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حالة وفاة الزوجة، أو أحد الأصول أو احد الفروع ولا يستحقها في حال وفاة الأخ أو الأخت وذلك وفقاً للمادة 113 من نظام العمل».

وأضاف: «المقصود بالأصول فقط على الأصول الآباء والأجداد وإن علوا (مثل أم الأم أو أم الأب وهكذا) والفروع هم الأبناء والأحفاد وإن نزلوا».

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