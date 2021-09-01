أولياء الأمور يشيدون بقرار «منع الجوالات بالمدارس».. واختصاصي تربوي: «حماية للطلاب»

الرياض - محمد عبدالله - دشن مستخدمو موقع «تويتر» هاشتاق «منع الجوالات بالمدارس»، وذلك بعد قرار وزارة التعليم، بمنع استخدام الجوالات المدارس بعد بداية العام الدراسي بعدة أيام؛ حيث شددت على ضرورة التزام إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يومياً في موقع «توكلنا ويب» في خدمة «نتعلّم بحذر»، وأن يقدّم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي؛ نسخةً مطبوعةً من الحالة في نظام «توكلنا»، أو يرسل نسخة منها إلى جوال إدارة المدرسة.

أعرب العديد من أولياء الأمور، عن تقبلهم قرار وزارة التعليم بمنع الجوالات بالمدارس، مشيرين إلى أن القرار يحافظ على الطلاب والطالبات.

وقال أحد أولياء الأمور على موقع «تويتر»: «قرار منع الجوالات بالمدارس يحافظ على أولادنا ومعلمينا»، بينما علق آخر بأن القرار لا يلام عليه وزارة التعليم بل المدارس والعاملين بها، مشيرًا إلى أن بعض المدارس لا تقوم بدورها الكامل في الحفاظ على الطلاب والطالبات.

بينما وصف أحد أولياء الأمور قرار منع الجوالات بالمدارس بأنه أمر إيجابي وكان يجب أن يحدث منذ فترة، فيما طالب البعض بعدم تنفيذ قرار منع الجوالات، ووضع كاميرات مراقبة داخل الفصول لمتابعة الطلاب والمدرسين طيلة اليوم الدراسي.

منع الجوالات بالمدارس يحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية

وقال أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني، اليوم الأربعاء، إن قرار منع الجوالات في المدارس سيحمي الطلبة وأسرهم من المساءلة القانونية.

وأوضح القحطاني خلال مداخلة مع فضائية «الإخبارية»، أن القرار بحسب تعليمات الوزارة مؤقت، لأسبوع التهيئة الأول وذلك بعد انقطاع الطلاب عن المدارس لأكثر من 3 فصول دراسية فقد يكون هناك احتياج للاطمئنان من جانب لأسرة على الطالب والعكس وكذلك التأكد من بعض التطبيقات التي توضح الحالة الصحية للطالب.

وأشار أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط إلى أن قرار الوزارة جاء لما وجدته من جوانب سلبية باستخدامه وتشتيت الطالب أثناء الحصة الدراسية، وانشغال الطلاب باستخدام المواقع والبرامج المختلفة التي تبعدهم عن التحصيل التعليمي والذي هو الهدف الأساسي للعملية التعليمية.

وأكد أن قرار المنع فرصة حماية الطلاب وأسرهم من الوقوع في بعض الأخطاء التي قد لا يتوقعونها وفق الضوابط والتعليمات أو المخالفات القانونية التي قد تحملهم الكثير من المتاعب لاسيما أن هناك أكثر من 6 ملايين طالب بالمملكة.

وزارة التعليم تصدر قرارًا بمنع الجوالات بالمدارس

وكانت وزارة التعليم، قد أصدرت أمس، قراراً بمنع استخدام الجوال نهائياً داخل المدرسة، على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يومياً في موقع (توكلنا ويب) في خدمة (نتعلّم بحذر).

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة؛ على أن يُحفظ لدى إدارة المدرسة.

وأكدت الوزارة على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتًا كونه مخالفة نظامية، والتقيّد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تُعنى بذلك؛ وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

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